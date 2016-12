Med hojo se je zgrudil

KOBARID – V nedeljo ob 13.12 so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da je nad Drežniškimi Ravnami, občina Kobarid, nenadoma padel planinec in si poškodoval glavo. Na kraju je obležal nezavesten.

Policisti so med drugim ugotovili, da je 58-letni moški z območja Tolmina hodil po nezahtevni planinski poti iz smeri Krasjega vrha proti Drežniškim Ravnam. Med hojo je nenadoma omahnil oziroma ga je zaobšla slabost ter padel, pri čemer se je udaril v predel glave in na kraju nezavesten obležal.

Prvo pomoč so mu najprej nudili prisotni udeleženci tradicionalnega pohoda na Krasji vrh in pripadniki GRS Tolmin, ki so ga tudi oživljali. Kasneje so pohodnika na kraju zdravniško oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin in ga z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

Sumljivih okoliščin policisti niso ugotovili, so sporočili iz PU Nova Gorica.