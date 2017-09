Med hojo izgubil telefon, kdo ga je vzel?

IDRIJA – V ponedeljek je moški pešačil med Idrijo in Spodnjo Idrijo in pri tem izgubil mobilni telefon (znamke LG Stylus 2). Naslednjega dne zjutraj ga je na isti poti sicer iskal, vendar ga ni več našel. Škode ima za približno 300 evrov. Idrijski policisti primer preiskujejo zaradi suma zatajitve, so sporočili iz PU Nova Gorica.