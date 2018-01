Med deskanjem trčila v smučarko in jo poškodovala

KANIN – V nedeljo je nadzornik na smučišču Kanin policijo obvestil o nesreči.

Ugotovljeno je bilo, da je ob 13.10 32-letna deskarka, sicer državljanka Rusije, med smuko trčila v 40-letno smučarko, ki je stala v vrsti za vlečnico Podi.

Pri tem sta obe smučarki padli. Ruska smučarka se je zaradi udarca v predel prsnega koša predvidoma lažje poškodovala. Z žičnico so jo prepeljali v dolino, kjer so jo prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin in jo odpeljali na pregled v šempetrsko bolnišnico, poroča PU Nova Gorica.