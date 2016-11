Med delom si je poškodoval dva prsta

NOVA GORICA – V petek ob 10.01 so bili policisti OKC PU Nova Gorica obveščeni o poškodbi delavca med delom gradbišču v Novi Gorici. Do poškodbe je prišlo v času, ko sta dva delavca, stara 42 in 46 let, z orodjem zabijala kol v zemljo. Pri tem je 46-letnik utrpel poškodbo dveh prstov leve roke. Kasneje so mu prvo pomoč nudili reševalci in ga nato odpeljali na pregled v šempetrsko bolnišnico.

O zadevi je policija obvestila tudi pristojno delovno inšpekcijsko službo. Policisti niso ugotovili znakov kaznivega dejanja ali prekrška, zato bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili novogoriško okrožno državno tožilstvo.