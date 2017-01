Med delom si je odrezal prst

ROGAŠKA SLATINA – Včeraj ob 7.19 se je v podjetju na Ulici talcev v Rogaški Slatini zgodila nesreča pri delu. Kot poroča uprava za zaščito in reševanje, si je delavec pri delu odrezal prst.

Sodelavci so mu nudili prvo pomoč, posredovali pa so tudi reševalci NMP Šmarje pri Jelšah, ga oskrbeli in ga prepeljali v SB Celje.