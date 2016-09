Med delom se je močno porezal

IDRIJA – V nedeljo zvečer se je v enem od podjetij v Idriji 30-letnik porezal po desni nadlakti zaradi udarca ob steklo vrat. Po nesreči so mu prvo pomoč nudili tamkajšnji zaposleni, nato pa so ga odpeljali v ZD Idrija, kjer so ga ustrezno zdravniško oskrbeli. Pozneje so poškodovanca odpeljali v ljubljanski klinični center.

Idrijski policisti so tujo krivdo izključili, o dogodku je bil obveščen tudi pristojni delovni inšpektor.