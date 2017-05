Med delom padel s strehe in se huje poškodoval

ŠEMPETER PRI GORICI – Po podatkih PU Nova Gorica se je pri delu na strehi ene od gospodarskih družb na območju Šempetra pri Gorici odlomil tram, pri čemer je 36-letni delavec padel z višine sedmih metrov na betonska tla. Ob padcu se je huje poškodoval.

Poškodovanca so odpeljali v šempetrsko bolnišnico in nato s helikopterjem na zdravljenje v UKC Ljubljana. Policisti PP Nova Gorica nadaljujejo preiskavo, in če bodo ugotovili, da obstajajo znaki uradnega pregonljivega kaznivega dejanja, bodo podali ustrezen ukrep.