Med čakanjem na reševalce so mu pomagali domačini

LOGARSKA DOLINA – V četrtek ob 20.41 se je zgodila nesreča pri delu, je poročala uprava za zaščito in reševanje. V Logarski Dolini, občina Solčava, se je pri delu poškodoval občan.

Do prihoda nujne medicinske pomoči iz Mozirja so poškodovanemu nudili pomoč domačini in gasilci PGD Solčava.

Reševalci mozirske reševalne postaje so ga prepeljali v celjsko bolnišnico.