Med Arjo vasjo in Velenjem je prišlo do nesreče

VELIKA PIREŠICA – V petek ob 22.37 se je na cesti Arja vas–Velenje v naselju Velika Pirešica (občina Žalec) zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Celje in PGD Žalec, zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, cestišče posuli z vpojnimi sredstvi ter ga očistili in nudili pomoč reševalcem NMP Celje in policiji.

Dve poškodovani osebi so reševalci prepeljali v bolnišnico v Celje, poroča uprava za zaščito in reševanje.