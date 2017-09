Med Ajdovščino in Idrijo strmoglavil žirokopter, drugi zasilno pristal

ZADLOG, KOVK – Okrog 18. ure sta se na območju med Zadlogom in Kovkom zgodili dve letalski nesreči. Kot je povedal poveljnik regijskega štaba CZ za Severno Primorsko Samo Kosmač, je na Črnem robu v idrijski občini zasilno pristal žirokopter, v občini Ajdovščina pa je strmoglavilo drugo tovrstno zračno plovilo.

Oba sta letela v skupini petih žirokopterjev s češkimi državljani, ki so iz Murske Sobote leteli proti Gorici. Med preostalimi, ki niso doživeli nesreče, sta dva pristala na letališču v Ajdovščini in poklicala na pomoč, tretji pa v Čedadu v Italiji. Na območju, kjer sta se ponesrečila žirokopterja, je bilo v času nesreče slabo vreme.

V strmoglavljenem žirokopterju, ki je popolnoma uničen, sta se hudo poškodovala češka državljana, stara 54 in 70 let, zasilno pa sta pristala zakonca, stara 56 in 61 let. Kosmač je povedal še, da so poškodovanca prepeljali v šempetrsko bolnišnico. V reševanju so na območju idrijske občine sodelovali člani prostovoljnih gasilskih društev Idrija in Črni Vrh ter GRS Tolmin, na Ajdovskem pa gasilci GRC Ajdovščina in pripadniki ajdovske enote GRS Tolmin.