Med 7.00 in 9.30 se mu je okno vdalo

MARIBOR – Neznanec je v sredo med 7.00 in 9.30 skozi kletno okno vlomil v stanovanjsko hišo na Vrazovi ulici v Mariboru. V hiši je našel in odtujil nekaj gotovine in zlatnino.

Materialna škoda znaša okoli 4000 evrov. Policisti storilca še iščejo.