Matjaž streljal na štiriletno hčerko

MARIBOR – »Žal nam ni uspelo skleniti dogovora. Ne glede kvalifikacije kaznivega dejanja kot tudi ne glede višine kazni,« je na ponovljenem predobravnavnem naroku sodnici razlagala zagovornica obtoženega Matjaža Ferliča, odvetnica Tanja Kompara. Besede, ki so precej zbodle novopečenega vodjo mariborskega okrožnega tožilstva Darka Simoniča, da je v svojem slogu odgovoril: »To niso bila pogajanja. Če nekdo pride in pričakuje vse olajševalne okoliščine in najnižjo možno kazen tri leta zapora, potem to niso pogajanja.« Zatem je Darko Simonič na pobudo sodnice dr. Barbare Nerat vendarle izustil, na kolikšno kazen bi bil pripravljen pristati v primeru, da obtoženi Matjaž Ferlič krivdo prizna: »Za poskus uboja pet let zapora in za povzročitev splošne nevarnosti poldrugo leto zapora. Skupna kazen šestih let zapora.«

Iz napetega vzdušja med obrambo in tožilstvom je bilo slutiti, da soglasja ne bo.

Iz napetega vzdušja med obrambo in tožilstvom je bilo slutiti, da soglasja ne bo. »Ponujena kazen je previsoka,« je ponavljala odvetnica Komaparova, medtem ko je bilo že dolgo znano, da bo tudi tožilstvo ostalo na svojem bregu. Sodnica Neratova je na vse pretege vendarle poskušala rešiti primer, saj je vedela, da morda tako nizke kazni obtoženi na morebitnem sojenju ne bo dobil. »Gospod Ferlič. Koliko bi bila za vas sprejemljiva kazen?« je vprašala Matjaža Ferliča. A še preden je 27-letniku uspelo odgovoriti, se je v pogovor vmešala njegova zagovornica Tanja Kompara: »Ne zdi se mi primerno, da o tem razpravljamo pred javnostjo, ko pa bomo to potem prebrali jutri v časopisih.« Ideja, da bi vpričo sodnice sedli za isto mizo, se je izjalovila, in tako sodnici ni preostalo drugega, kot da je za prvo polovico oktobra razpisala začetek sojenja.



Toda tožilec Darko Simonič vendarle ni mogel mimo spodletelih pogajanj: »Kot kaže, ne razumem besede pogajanja. Če nekdo namesto 15 let zapora zahteva tri, potem to niso pogajanja. Če se ni zavedal svojih dejanj, mu ne morem pomagati. Mi dokaze imamo.« Svoje je pristavil še pravni zastopnik oškodovanega Dejana Gjerkeša, odvetnik Matjaž Matjašec, ki je za svojega klienta prijavil dobrih 42.000 evrov odškodnine. Trideset tisočakov za nematerialno škodo in dobrih dvanajst tisoč evrov za materialno škodo, ki je bila povzročena s streljanjem.

Spomnimo, da je Matjaž Ferlič marca letos večkrat streljal na avtomobil, v katerem so bili njegova tedanja partnerica Teja Behin, njuna štiri leta stara hči in domnevni ljubimec Dejan Gjerkeš. Na srečo se je dobro končalo, a se Matjaž Ferlič zagovarja zaradi poskusa uboja in povzročitve splošne nevarnosti.