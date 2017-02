Maročan in Iračan skrita v koruzi

STAROD – Na MP Starod so policisti v sredo pri skupni mejni kontroli tovornih vozil ob 5. uri zjutraj na tovornjaku za prevoz koruze odkrili dva ilegalna prebežnika, državljana Maroka in Iraka, skrita med tovorom. Prevzeli so ju hrvaški varnostni organi, so sporočili iz PU Koper.