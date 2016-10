Marko Tušek naj gre kopat jarke!

LJUBLJANA – Enainštiridesetletni Zasavec Marko Tušek je bil pred leti košarkarski zvezdnik, no ja, vsaj za slovenske razmere je zagotovo bil. Za reprezentanco je denimo zbral 63 nastopov in nasprotnikom nasul 491 točk, kar ga še vedno uvršča na 11. mesto najboljših strelcev v zgodovini reprezentance. Prav tako za naše razmere je svoje čase ta 204 centimetre visoki igralec Olimpije služil velike denarje. Od leta 1991 pa do lanskega zaključka kariere zaradi srčne aritmije ni igral le v Sloveniji, ampak tudi v Italiji, Španiji, Rusiji ter nazadnje v Črni gori, leta 1998 mu je bojda za las spolzel iz rok celo prestop v košarkarsko ligo vseh lig, ameriško NBA. Zagotovo pa si tedaj ni niti v najhujših morah mogel predstavljati, da bodo zanj prišli časi, ko ga bo domovina kot najbolj zakrknjenega zločinca iskala z mednarodno tiralico, da bo 21. septembra 2016 pristal v priporu na Povšetovi, od koder ga bodo 21. oktobra oboroženi pravosodni policisti privedli pred obličje pravice.



Potrkal na sodišče, pristal v priporu



Zadnje desetletje je preživel v Črni gori, kjer imata z ženo Jeleno majhnega otroka, največja težava zanj pa tiči v danes 14-letnem otroku, ki mu ga je v Sloveniji povila nekdanja rokometašica Olimpije Jasmina Selaković in za katerega Tušek ne plačuje alimentov, kar je kajpak kaznivo dejanje.

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.