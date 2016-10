Marija reševala mačko in umrla pod balo sena

LJUTOMER – Zadnji konec tedna v letošnjem septembru je v Prlekiji odjeknila tragična nesreča, v kateri je pod balo sena umrla mama in babica, 60-letna Marija Markovič iz Cezanjevcev, dober streljaj od prleške prestolnice Ljutomer. Kot so sporočili z OKC Policijske uprave Murska Sobota, so bili minulo soboto ob 17.48 obveščeni, da je večja bala sena padla na žensko in jo poškodovala: »Ugotovljeno je bilo, da je 34-letni moški na podstrešju gospodarskega poslopja valil okroglo balo sena do odprtine, da bi jo spustil etažo nižje. Ko jo je spustil, je pod odprtino prišla 60-letna ženska. Bala je z višine treh metrov padla nanjo in jo poškodovala. Odpeljali so jo v bolnišnico, kjer pa je umrla.«



Po naših neuradnih, a zanesljivih podatkih, naj bi pokojna Marija v hlevu, pod senikom, iskala mačko, da bi jo nagnala in preprečila, da bi jo pritisnila bala. Žal pa je bila prav ta bala sena, s katerim je sin Peter hotel nakrmiti živino, usodna. Peter, ki ima tudi sestro in brata, je kmetijo podedoval in jo, z mamo Marijo, ženo Saško in dvema otrokoma, pridno obdeloval.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«