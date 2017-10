Mariborski strelec se opravičuje vsem, ki niso pokojni

MARIBOR – Mariborčanu Senadu Softiću, ki je osumljen nedavnega strelskega obračuna v štajerski prestolnici, je preiskovalna sodnica danes odredila pripor.

Ta je, naj spomnimo , na Titovi cesti s streljanjem vzel življenje Radu Mitroviću, tožilka pa je pripor predlagala iz ponovitvene nevarnosti in begosumnosti. Kot je to odločitev za Večer pojasnila tožilka Saška Lutarič, ima osumljeni veliko sorodnikov v Črni gori in tudi nepremično premoženje, ob tem pa je grozil tudi bivši ženi. Pri dokazovanju razlogov za pripor so se spomnili tudi njegove preteklosti, ki je bila med drugim zaznamovana z nasiljem v družini.

Softićev odvetnik Vladimir Stefanović je ob tem povedal, da se obdolženi ni zagovarjal, se je pa opravičil vsem udeleženim, ki niso pokojni, in tudi pokojnikovi družini. Po poročanju Večera je namignil še, da se opravičilo ne nanaša na moškega, ki ga je ubil, svojega dejanja pa medtem tudi ne obžaluje.

Krvavi obračun sredi Maribora

Do tragičnega dogodka v Mariboru je prišlo v sredo popoldne, ko je 54-letni Mariborčan zaradi maščevanja iz ljubosumja načrtno pripeljal z osebnim avtomobilom po Titovi cesti, svoje vozilo ustavil ter peš stopil do drugega vozila, ki je na križišču čakalo na zavijanje v levo proti Ulici Pariške komune. Pristopil je k sopotnikovim vratom in začel streljati s pištolo. 52-letni sopotnik je strelnim ranam podlegel, 57-letni voznik je bil ustreljen v roko in se je umaknil v prostore bližnje stavbe, drugi sopotnik na zadnjem sedežu, star 38 let, pa ni bil poškodovan in je ostal v vozilu.

Napadalec se je po dejanju mirno predal policistom, zdaj pa se bo moral zagovarjati zaradi kaznivega dejanja umora in kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Sicer pa je bil osumljeni že maja lani obravnavan zaradi nasilja v družini, takrat pa so pri njem po opravljeni preiskavi stanovanja našli več kosov strelnega orožja.