Mariborski policisti prijeli nepridiprava, ki ju iščejo Italijani

LORMANJE – Policisti PP za izravnalne ukrepe Maribor so 25. oktobra okrog 15. ure na počivališču Lormanje ustavili 28-letnega romunskega voznika osebnega vozila. V policijskem postopku so ugotovili, da je za sopotnika v vozilu (26- in 34-letna državljana Romunije) razpisano prijetje z evropskim pripornim nalogom.

Tujca sta bila pripeljana k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor, ker ju v Italiji iščejo zaradi suma storitve ropa.