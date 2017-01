Maribor: ustrelil žensko, ta je bila takoj mrtva

MARIBOR – Zjutraj okoli 8. ure so policiste obvestili, da je v stanovanju v Mariboru moški ustrelil žensko.

Na kraj so bili napoteni policisti, ki so ugotovili, da je ženska na kraju umrla, moški pa se je poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga prepeljali v UKC Maribor.

Kraj so policisti zavarovali in o prvih zbranih obvestilih poročali OKC PU Maribor. Ob tem so ugotovili, da ni nevarnosti za življenje drugih ljudi in da ni treba izvajati drugih ukrepov za varovanje ljudi ali premoženja.

O zadevi so bili obveščeni dežurni preiskovalni sodnik, okrožni državni tožilec in kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Maribor, ki so odšli na kraj in bodo opravili ogled ter zbrali obvestila.

Več o dogodku bo znano kasneje.