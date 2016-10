Maribor: komaj mu je pobegnil, a ga je dohitel in z nožem zabodel

MARIBOR – V ponedeljek nekaj po 16. uri sta se v zapuščenih kletnih prostorih ene od stavb v Mariboru sprla Mariborčana. Med prepirom je mlajši moški starejšega porezal z nožem. Starejši je pobegnil, vendar ga je mlajši dohitel in ga z nožem zabodel. Ranjeni moški je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UKC Maribor, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan.

Policisti so napadalca, ki je še vedno grozil, da bo starejšega ubil, pridržali in ga bodo zaradi suma storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja ovadili pristojnemu tožilstvu, so sporočili iz PU Maribor.