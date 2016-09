Maribor: kjer se zbirajo drogeraši, se lovijo in skrivajo otroci

MARIBOR – V ponedeljek je malo pred 21. uro v starejši nenaseljeni stanovanjski hiši na Studencih v Mariboru izbruhnil požar.

Tiskovni predstavnik PU Maribor Miran Šadl je dogajanje popisal takole: »Policisti so ugotovili, da materialna škoda ni tako visoka, kot so sprva domnevali in da znaša okoli 20.000 evrov. Z ogledom kraja požara niso mogli z zanesljivostjo določiti vzroka požara. Kriminalistični tehniki niso mogli z gotovostjo ne potrditi in ne ovreči možnosti, da je požar povzročila dotrajana električna napeljava, prav tako pa niso mogli ne potrditi in ne ovreči drugega vzroka za požar. Do zdaj tudi niso bili ugotovljeni elementi požiga. Policisti in kriminalisti nadaljujejo preiskavo.«

Šadl se je odzval tudi na govorice: »V zadnjih 14 dneh smo na območju desnega brega mesta Maribor dejansko obravnavali tri požare na zapuščenih objektih, zato so se pojavila ugibanja nekaterih medijev, ali so požari medsebojno povezani in ali gre za požige. Glede na različne tipe objektov, od zapuščenega gospodarskega objekta do zapuščene stanovanjske hiše in nazadnje do hiše pod spomeniškim varstvom, ki se nahajajo na popolnoma različnih in med seboj oddaljenih lokacijah, primerov za zdaj ni mogoče povezovati in obravnavati kot kazniva dejanja požigov oziroma trditi, da bi bil na delu storilec, ki požare podtika namerno. Vsaj dva od teh objektov (Jezdarska in Puhova) sta popolnoma zapuščena in propadata ter sta kot taka praktično brez vrednosti, postala pa sta objekt obiskov brezdomcev in uživalcev prepovedanih drog. Po opravljenih razgovorih na Puhovi ulici oziroma v bližini objekta pa so policisti ugotovili, da so se v zapuščenih objektih igrali mladoletniki (lovili in skrivali). Vsaka informacija, ki bi policiste pripeljala do razjasnitve teh požarov, je seveda dobrodošla. Občani lahko policiji pomagajo s klicem na telefonsko številko 113 ali anonimno številko policije 080 1200.«