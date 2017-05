Manjši kuža žrtev spora

TURNIŠČE – Policiste so v torek obvestili o primeru mučenja živali. Tiskovna predstavnica murskosoboške policijske uprave Suzana Rauš je zapisala, da se je v enem od naselij v občini Turnišče sprehejal manjši pes.

»Po ugotavljanju občana, čigav je pes, je med občanom in lastnikom psa prišlo do spora. Lastnik je pri tem surovo ravnal z živaljo in ji po nepotrebnem povzročil trpljenje. S strani dežurnega veterinarja je bil pes odpeljan na zdravljenje,« je dodala. Lastnika pa bodo kazensko ovadili.