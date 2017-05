Mamo zaklala zaradi penzije

MARIBOR – Mariborsko sosesko Tabor je v petek popoldne pretresla vest, da se je v stanovanjskem bloku v Metelkovi ulici 14 zgodila huda tragedija. Duška Gluvič, ki je minuli teden praznovala 44. rojstni dan, je po neuradnih podatkih z nožem vzela življenje svoji 74-letni materi Anki Gluvič.



Policisti so osumljeno najhujšega kaznivega dejanja prijeli takoj po dejanju. Ko so od nje zbirali prva obvestila v policijskem kombiju, so ljudje, ki so se zbrali pred blokom, potrdili, da je dolgolaska, ki govori s policijo, Ankina hči.



Duška Gluvič je osumljena umora, za kar ji grozi najmanj 15 let zaporne kazni. Ogled kraja kaznivega dejanja je opravila dežurna preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča v Mariboru, kriminalisti pa so v nadaljevanju z zbiranjem obvestil ugotovili in potrdili, da se je osumljenka v dopoldanskem času sprla z mamo. Pri tem je pograbila oster predmet in jo z njim večkrat zabodla, ženska je zaradi poškodb izkrvavela na kraju dogodka. Tiskovna predstavnica PU Maribor Anita Kovačič Čelofiga je pozneje potrdila, da je preiskovalni sodnik zoper osumljenko odredil 30-dnevni pripor.



Šef mariborskih kriminalistov Robert Munda je o tragediji med prazniki razkril, da se je umor zgodil v dopoldanskem času, osumljena pa je šele po nekaj urah sama poklicala policijo.

