Mamo pahnil v smrt, krivde pa ne prizna

MARIBOR – Skoraj poldrugo leto je že minilo od tragedije v znanem gostišču Veronika na Pohorju, šele včeraj pa je na zatožno klop mariborskega okrožnega sodišča sedel 42-letni Jože Klinc mlajši, ki so ga domači zaradi enakega imena z očetom klicali kar Joško. Povsem tiho je lastnik gostišča, ki od tragedije diha na škrge, stopil v sodno dvorano in sedel na zatožno klop pred sodnico Tanjo Rot. Urejenega videza, z moderno tridnevno brado je poskušal narediti vtis na prisotne. Toda kmalu je idilično vzdušje prekinil okrožni državni tožilec Darko Simonič, ki je prisotne spomnil, da je obtoženi tragičnega dopoldneva najmanj dvakrat udaril svojo mamo, 65-letno Veroniko Klinc, s pestjo v obraz, da je ta padla po stopnicah in se tako hudo poškodovala, da je bila takoj mrtva.



Zavrnil ponudbo tožilstva



»Skrbno sem proučil obtožnico, kar je razvidno tudi iz prekvalifikacije kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom v fazi preiskave v kaznivo dejanje, storjeno na mah zaradi razžalitve pokojne,« se je kar nekoliko opravičeval tožilec, preden je obtoženemu lastniku gostilne pod nos pomolil kazen v zameno za priznanje: »Zagrožena je kazen od šestih mesecev do pet let, a za to dejanje bi bili primerni dve leti in šest mesecev.«

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«