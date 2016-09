Mama s tremi otroki ubežala tragediji, 9-letnica pa jo je skupila

ZGORNJI DUPLEK – Policija šele danes poroča o nesreči 9-letne deklice, ki se je zgodila 23. avgusta ob 15.38.

Takrat je 21-letni voznik začetnik vozil osebni avtomobil po regionalni cesti v naselju Zgornji Duplek iz smeri Spodnjega Dupleka proti Dogošam. Ob tem je dohitel pred seboj vozečo kolono osebnih vozil, ki je zmanjševala hitrost in se ustavljala pred zaznamovanim prehodom za pešce, na katerem so bili pešci. Ker je vozil prehitro, se ni mogel ustaviti pred prehodom za pešce, pri čemer je začel prehitevati kolono po desni strani po razširjenem delu vozišča, ki se na koncu zaključi z avtobusnim postajališčem.

V tem času je regionalno cesto z voznikove leve strani po zaznamovanem prehodu za pešce, v spremstvu matere pravilno prečkala 9-letna deklica. Mati je med prečkanjem ob sebi imela še tri otroke, ki so se skupaj z njo izognili vozniku, punčka pa ne. Po trčenju jo je odbilo na del avtobusnega postajališča, kjer je obležala poškodovana. Prepeljali so jo v UKC Maribor, kjer so njene poškodbe takrat opredelili kot lahke, zato javnosti o tem niso obveščali.

Toda pozneje so zdravniki ugotovili dodatne poškodbe, ki so opredeljene kot posebno hude. Deklica je že v domači oskrbi, voznika pa čaka kazenska ovadba.