Mama obupana: Prosim, pomagajte nam najti Aliso (14)

ČRNOMELJ – Mati 14-letne Alise Krasnič Milena Krasnič na dopustu v Sloveniji preživlja pravo nočno moro. V noči na petek je namreč izginila njena mladoletna hči. »V noči na petek je izginila. Izginotje smo prijavili policiji, a so rekli, naj počakamo in sami iščemo. Kasneje so nam rekli, da so jo odpeljali Romi in da si ne upajo v naselje,« nam je zaupala Milena.

Deklica sicer živi z družino v Švici, trenutno pa so v Sloveniji na počitnicah. Mati pravi, da je hči prvič odšla od doma in da ne ve več, kaj naj naredi, ni pa ji jasno niti, zakaj policija ne ukrepa.

Pri PU Novo mesto so nam pojasnili, da so prejeli obvestilo o pogrešani osebi in da policija izvaja vse potrebne aktivnosti.