Malteška policija: Ujeli smo dva Slovenca z rekordno količino droge

VALETTA – Na Malti je policija zasegla doslej največjo količino mamil v tej otoški državi, 550 kilogramov marihuane, vredne več milijonov evrov. Med petimi aretiranimi sta tudi dva slovenska državljana. V četrtek zvečer so zasegli tudi 100.000 evrov gotovine, kar po ocenah policije kaže na to, da je šlo za operacijo pranja denarja, poroča Times of Malta.



Slovenca, dva Italijana in Maltežan

Ob dveh Slovencih je policija prijela še dva Italijana, stara 60 in 42 let, ter 35-letnega Maltežana. Za Maltežana in Italijana je sodišče v soboto že odredilo pripor, čeprav so se vsi trije izrekli za nedolžne glede obtožbe o trgovini z mamili. Slovenca še nista stopila pred sodnika. Trojico so obtožili zaradi trgovine z mamili in posedovanja mamil, Italijana pa še za pranje denarja.

Marihuana in denar so bili skriti v dveh tovornjakih z italijanskimi registrskimi tablicami in v avtomobilu z malteškimi tablicami, ki so bili parkirani na zasebnem parkirišču in v garaži.

Po več dneh spremljanja je policija mamila našla skrita pod dnom v tovornjakih, sta na novinarski konferenci v soboto povedala namestnik načelnika policije Denis Theuma in policijski inšpektor Kevin Pulis.