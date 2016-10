Malo po polnoči sta spretno ukradla poln tank

VRTOJBA – V noči na ponedeljek so policiste obvestili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Vrtojbi.

Ugotovili so, da je nekaj minut po polnoči neznani voznik terenskega volva sive barve in neznanih registrskih številk prišel na bencinski servis. Iz vozila je izstopil njegov sopotnik in v vozilo natočil za 54,62 evra goriva, nato pa se skupaj z voznikom odpeljal v smeri Italije, ne da bi poravnal račun za gorivo.