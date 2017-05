Makedonec grozil s palico

NOVA GORICA – V sredo v zgodnjih popoldanskih urah so policijo obvestili o kršitvi javnega reda in miru v enem od gostinskih lokalov v Novi Gorici.

Na kraj so bili napoteni policisti PP Nova Gorica, ki so med drugim ugotovili, da je pred njihovim prihodom na kraj javni red in mir kršil 42-letni moški, državljan Makedonije.



Med kršitvijo je uporabljal leseno palico, ki sicer služi za pomoč pri hoji, s katero pa neposredno ni ogrožal nobene osebe oziroma ni ničesar poškodoval.

Zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru (7. člena) so mu izdali plačilni nalog.