Majhen neobrit moški se je pretvarjal, da je uslužbenec

PANCE – V petek okoli 9. ure je v Pancah neznanec (star okoli 40 let, visok 160 cm, neobrit, oblečen v modre kavbojke in modro majico, s kratkimi rokavi) s pretvezo, da je uslužbenec telekomunikacijskega podjetja, zamotil stanovalko, medtem pa sta druga dva neznanca vstopila v odklenjeno hišo in odtujila nakit. S kraja tatvine so se odpeljali s starejšim audijem neznanih registrskih številk.

Policisti preiskujejo dogodek.