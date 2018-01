Maja spregovorila o boleči izkušnji: za spolne odnose jo je dedek nagrajeval z denarjem

Maja se je rodila kot prvi otrok in prva vnukinja v družino, kjer si je starša nista želela. »Edini, ki se je ukvarjal z mano, je bil stari oče. Bil mi je mama, oče, prijateljica, ki ji vse zaupaš – ves moj svet,« je pojasnila. S starima staršema so živeli v skupnem gospodinjstvu, zato je bil vedno pri roki, ko ga je potrebovala.

Za spolne odnose jo je nagrajeval tudi z denarjem

Navezanost na dedka je nekega dne šla čez mejo. Kot pripoveduje Maja, se je začelo s sedenjem na kolenih, nadaljevalo z otipavanjem, končalo pa s spolnimi odnosi. »To najino početje je bila samo najina skrivnost. Meni kot otroku je bilo to sveto,« je razkrila. Kasneje jo je nagrajeval tudi z denarjem. Kot dodaja, je bil dedek za okolico sicer pošten človek, predan družini, cenjen v soseski, kjer so ga imeli vsi radi.

Slovenska policija je lani obravnavala 97 primerov posilstev oziroma spolnega nasilja, v prvih desetih dneh letos pa štiri. V petini primerov so storilci teh kaznivih dejanj družinski člani.

Zaradi stiske kradla po trgovinah

Maja je to zlorabo potisnila globoko v podzavest, ker ji je bilo rečeno, da mora to ostati med njima. V tistem času je zaradi stiske začela krasti po trgovinah, prav tako je intenzivno prikrivala stvari pred starši. Po travmatičnih izkušnjah je postala tiha, zaprta, jokava in živčna. Starša sta to ignorirala. Ničesar čudnega nista opazila niti, ko je občutno popustila v šoli, je še zapisala na forumu Medover.net.

Ob vsem tem pa se je nad njo znašala tudi mama, in sicer v obliki manipulacije. »Vedno mi je govorila vse najslabše: da me nihče ne bo nikoli pogledal, imel rad, da sem dobra samo zanjo in za očeta, da je spolnost nekaj najslabšega, kar se sploh lahko zgodi, in da moški samo izkoristijo žensko,« je še zaupala uporabnikom foruma. Ob tem je dodala tudi, da se ji je takrat podiral svet, saj ji je mati to dopovedovala več ur dnevno. »Hotela me je imeti v oblasti in ji je na neki način to tudi uspevalo kar dobršen del mojega življenja,« se spominja Maja.

Pred božičem pristala na cesti

Mama je to nadaljevala vse do Majinega 22. leta. Želela je imeti popoln nadzor nad njo, preverjala pa je tudi, kdaj je prihajala domov. Izhod ji je dovolila le do 23. ure. Tudi ko si je našla fanta, jima je povzročala same težave. Na vsak način je želela doseči, da bi se njuna zveza končala.

Ker ni hotela zapustiti svojega fanta, jo je nekega dne – bilo je malo pred božičem – mama vrgla na cesto. Kot pojasnjuje na forumu, se je to zgodilo »z obrazložitvijo, da ima ona dovolj tega sranja ter da ne ve, kaj fant vidi na meni, da itak nisem za nič in da me bo prej ko slej pustil«. Ko je pri 22 letih odšla od doma, je čutila olajšanje. Kljub vsemu pa je mamo tudi pogrešala, saj, kot pravi, je bila navajena manipuliranja. »Kar se Janezek nauči, to Janezek zna,« je prepričana Maja. S fantom sta zaživela pri njem doma, ustvarila sta si tudi družino. Stike z domačimi je prekinjala in spet vzpostavljala, vendar je kmalu ugotovila, da to nima nobenega smisla.

Policija žrtvam svetuje, da se v primerih posilstva oziroma spolnega nasilja pred zdravniškim pregledom ne umijejo, oblačila in morebitne druge predmete s kaznivega dejanja (prevleke, odeje, razni predmeti ...) pa shranijo ter predajo policiji za potrebe forenzičnih preiskav.

Ženske niso pripravljene na dolge in težko dokazljive sodne procese

Na društvo Emma se obračajo ženske vseh starosti, in sicer zaradi nasilja partnerjev ali/in ostalih družinskih članov. Povprečna starost žensk, ki se obrnejo na društvo, je 40–45 let. V procesu nudenja psihosocialne pomoči spregovorijo tudi o spolnem nasilju, ki so ga doživele v otroštvu, kasneje ali pa v trajajočem nasilnem odnosu, tudi v zakonu.

Kot pojasnjujejo v društvu, zelo malo takih primerov pride na sodišče zaradi nepripravljenosti žensk na dolge in težko dokazljive procese. »Poleg tega se počutijo sekundarno viktimizirane, torej še enkrat morajo skozi zelo boleče procese in tudi ne verjamejo, da bodo storilci ustrezno kaznovani, kar se v praksi tudi tako pokaže,« so še dodali.

V Sloveniji se za spolno nasilje storjeno proti osebi, s katero storilka živi v zakonski, zunajzakonski ali registrirani istospolni skupnosti, kazenski pregon začne šele na predlog. V teh primerih torej tako ravnanje ni uradno pregonljivo, dokler policija ne prejme predloga za pregon, nam je pojasnil Drago Menegalija iz Generalne policijske uprave.

S svojo zgodbo želi spodbuditi dekleta, da spregovorijo

Zlorabo je Maja za leta in leta potisnila v podzavest. Travma je na dan privrela pred tremi oziroma štirimi leti na poletnem dopustu. »Prišlo je kot preblisk, iznenada,« se spominja. Kot pravi, je na plan prišel ves film iz otroštva. Problem je želela rešiti, vendar se je zavedala, da to ne bo šlo čez noč. Ob pomoči prijateljev je prišla do društva Emma, kjer so ji pomagali pri procesu reševanja teh grozovitih travm iz otroštva. Prepričana je, da je na pravi poti, in zagotavlja, da ne bo obupala. »Mnoge vmes obupajo, jaz ne bom. Imam moč, trmo, vztrajnost in želim svojo zgodbo posredovati tudi drugim. Skupaj smo močnejši,« je odločno zapisala. S svojo zgodbo želi dekleta, ki so doživela zlorabo, spodbuditi, da o tem spregovorijo.