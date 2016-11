Mafijec Bajsi bi talce osvobodil za 120 evrov

LJUBLJANA – Oba vpletena sta (bila) mladoletnika, v zgodbi pa se pojavlja tudi tretja oseba, ki naj bi bila zelo nevaren mafijec Bajsi in ki je skoraj zagotovo plod otroške domišljije. Za Roka so tožilci zahtevali izrek vzgojnega ukrepa, saj naj bi na škodo Aleksa zagrešil kaznivo dejanje goljufije. Če bi bil polnoleten, bi mu sodili in bi mu zaradi goljufije pretila zaporna kazen, saj kazenski zakonik veleva: kdor zato, da bi sebi ali komu drugemu pridobi protipravno premoženjsko korist, spravi koga z lažnivim prikazovanjem ali prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto ali ga pusti v zmoti in ga s tem zapelje, da ta v škodo svojega ali tujega premoženja kaj stori, se kaznuje z zaporom do treh let.



O tem, kaj sta imela Rok in Aleks, pa tožilci takole: Rok je decembra 2014 in januarja 2015 Aleksu večkrat povedal ter mu poslal SMS-sporočilo, v katerem je zapisal, da mafijec Bajsi od njega zahteva denar, saj ima zaprte neke ljudi in jih bo osvobodil le, če mu bo plačal za to. Toda pozor, pogoj je bil še en, ta denar mora Roku prinesti Aleks. Če tega ne bo storil, bo Bajsi ubil tako Roka in Aleksa kot vse člane Aleksove družine. Kaj je preostalo prestrašenemu mladoletniku, kot da je nekje izbrskal 120 evrov, jih izročil Roku, ta je evre verjetno veselo zapravil, Bajsi pa tudi ni ubil nikogar.



Z zgodbo se je spopadel senat okrožnega sodišča za mladoletnike, ki pa je po eni sami opravljeni obravnavi sprejel modro odločitev: kazenski pregon zoper mlajšega mladoletnika, sedaj polnoletnega Roka, se ustavi iz razloga smotrnosti. Mnenje sodnikov pač je, da mu ne bi bilo smotrno izreči niti kazni vzgojnega ukrepa.