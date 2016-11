Madžari na črno prodajali nože, posodo in posteljnino

MALA VAS – Policisti Policijske postaje Gorišnica so v ponedeljek po obvestilu občana v naselju Mala vas zalotili tri državljane Madžarske, stare 33, 34 in 45 let, ki so na dvorišču ene izmed stanovanjskih hiš prodajali razno blago (nože, posodo in posteljnino).

Policisti so o tem obvestili delavce Fursa, ki so prevzeli postopek prevzeli in ustrezno ukrepali.