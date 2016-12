Ludvika umoril med spanjem

Policisti so Tomija, ki jo je hotel popihati na Hrvaško, ujeli dva kilometra od meje. Foto Aleš Andlovič

MARIBOR – Po petih dneh so mariborski policisti vendarle spregovorili o podrobnostih umora v zgradbi nekdanjega Titovega zapora nedaleč od mariborskega nakupovalnega središča Europark. »Kriminalisti so skupaj z dežurno preiskovalno sodnico in okrožnim državnim tožilcem ugotovili, da je moški umrl nasilne smrti,« je včeraj razlagal vodja mariborskih kriminalistov Robert Munda. Da gre za umor, je bilo oglednikom trupla jasno že zelo zgodaj, saj je imel pokojni 41-letni Ludvik Pukšič, pove prvi mariborski kriminalist, »številne vbodne rane na vitalnih delih telesa, predvsem na hrbtnem predelu«.

