Lovijo napadalca na zrele Italijanke pri nas

NOVA GORICA – V četrtek nekaj minut po 20. uri so policiste obvestili o drzni tatvini v Novi Gorici na parkirišču Kidričeve ulice, v kateri je bila oškodovana 77-letna italijanska državljanka.

Po prvih podatkih je dejanja osumljen neznani mlajši moški, visok približno 170 cm, ki je bil oblečen v temnejša oblačila.

Policisti so z zbiranjem obvestil in ogledom kraja kaznivega dejanja ugotovili, da je neznani storilec ob 20.10 prišel na parkirni prostor v bližini ene od novogoriških igralnic in pristopil k parkiranemu osebnemu avtomobilu tujih registrskih oznak. Starejšo oškodovanko v vozilu je najprej nagovoril, nato pa skozi okno vozila zgrabil njeno torbico z vsebino. V njej je imela poleg različnih dokumentov in drugih predmetov tudi gotovino. Z ukradenimi predmeti je zbežal v neznano kam.

Pri dejanju italijanska državljanka ni bila telesno poškodovana.

Policisti in kriminalisti PU Nova Gorica so po prijavi drzne tatvine nemudoma izvedli aktivnosti za izsleditev neznanega storilca, vendar ga do zdaj še niso našli. O kaznivem dejanju so obvestili tudi pristojne pravosodne organe v Novi Gorici.

Policija prosi morebitne očividce oziroma vse, ki bi o drznih tatvinah v središču Nove Gorice imeli kakršne koli koristne informacije, da jih sporočijo na znano interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200 oziroma pokličejo najbližjo policijsko postajo ali policiste Policijske postaje Nova Gorica.