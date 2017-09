Lovec sosedu: Ustrelil te bom kot psa

SPODNJE HOČE – V četrtek malo po 17. uri je 36-letni moški iz Spodnjih Hoč poklical na 113 in povedal, da ga je v domači ulici fizično napadel 59-letni sosed, ki mu je grozil, da ga bo »ustrelil kot psa«. Ker je sosed lovec, se je naznanitelj groženj močno ustrašil.

Našli orožje

Policisti so se nemudoma odzvali, pridobili odredbo za hišno preiskavo in jo pri 59-letniku že včeraj zvečer tudi opravili. Zasegli so mu pet kosov orožja in 177 nabojev, za kar sicer poseduje veljavno orožno listino. Najdeno bodo poslali na Upravno enoto Maribor s pobudo za odvzem orožja in streliva.

Osumljenca bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja grožnje po 135/I čl. kazenskega zakonika (KZ-1).

Brca v trebuh

Kasneje je zdravniško pomoč v UKC Maribor poiskal 59-letnik, ki je po pregledu, na katerem so ugotovili lahko telesno poškodbo, kazensko ovadil 36-letnega soseda. Ta naj bi ga brcnil v trebuh.

Tudi njega bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po 122/I. čl. KZ-1.