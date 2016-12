Lovec našel okostje pogrešane Marije?

V tej hiši je do izginotja 13. februarja lani živela z možem. Foto: Aleš Andlovič

Jože Krajnc je Marijo dobro poznal. Bili so sosedi. Foto: Aleš Andlovič

Iskali so jo tudi s pomočjo vedeževalke. Foto: Aleš Andlovič

JE TO ONA?

PTUJ – »Seveda poznam Marijo Pernek. Saj je vendar naša soseda,« nam je za ograjo svoje stanovanjske hiše na Vičavi na Ptuju razlagal Jože Krajnc. Kaj več o izginuli upokojenki, ki se je med pogrešanimi osebami znašla februarja lani, ni znal povedati. Povsem novo je bilo zanj tudi to, da bi posmrtne ostanke ženice našli v nedeljo kakšne štiri kilometre od njenega prebivališča. »Kje? Na Mestnem Vrhu? Pojma nimam. Vse, kar vem, je, da je pogrešana že skoraj dve leti,« nam je pripovedoval možakar, ki smo ga zmotili med dopoldanskim pometanjem listja z dovozne poti. Zatem je odhitel nadaljevat začeto delo, saj se je sonce že umikalo za ptujski grad.



Mariborski policisti so sporočili, da so lovci v nedeljo dopoldne na Mestnem Vrhu pri Ptuju našli človeško okostje. »Po mnenju mrtvoglednice gre za okostje starejše ženske, na katerem pa ni našla znakov nasilja. Kriminalisti nadaljujejo kriminalistično preiskavo oziroma identifikacijo okostja. Po zbranih podatkih je kaznivo dejanje izključeno. S kriminalistično preiskavo bodo kriminalisti poskušali ugotoviti, ali najdeno okostje pripada ženski, ki je na tem območju pogrešana od februarja 2015,« je dejal Miran Šadl z mariborske policijske uprave. Tiskovni predstavnik mariborskih policistov je nakazal, da bi pri najdbi skeleta lahko šlo za 82-letno Marijo Pernek.

