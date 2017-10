Lovec (32) namesto lisice ustrelil pijanega kolega

PRELASKO – V nedeljo so policisti v zgodnjih dopoldanskih urah na Prelaskem obravnavali kaznivo dejanje zoper splošno varnost ljudi in premoženja. Člani Lovske družine Podčetrtek so izvajali skupni lov na malo divjad. Med pogonom je 32-letni lovec cev orožja pomaknil preveč proti lovcem, v času ko je sprožil strel proti lisici. Pri tem je s šibrami v levo nogo zadel 70-letnega lovca. Ta je utrpel lažjo telesno poškodbo.

Osumljenca kaznivega dejanja bodo po vseh zbranih obvestilih kazensko ovadili na pristojno državno tožilstvo.

Tiskovni predstavnik PU Celje Peter Pungartnik sporoča še: »Oškodovanemu lovcu, ki je bil v času skupnega lova pod vplivom alkohola, smo orožje zasegli, zoper njega pa bomo uvedli hitri postopek z odločbo zaradi storjene kršitve določb zakona o orožju.«