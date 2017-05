Lotili so se ga trije, sledila je policijska akcija

SEŽANA – V četrtek ob 14. uri so v Sežani trije neznanci okradli moškega.

Eden od storilcev je zamotil 62-letnega oškodovanca s spraševanjem o nekem naslovu in ga oddaljil od vozila. Takrat je eden od drugih dveh, ki sta bila v vozilu, vstopil v kabino tovornega vozila in iz denarnice oškodovanca vzel približno 100 evrov gotovine. Zatem so z vozilom pobegnili.

Policisti so po opisu vozilo izsledili na avtocesti in ga na Uncu ustavili. V njem so bili trije moški, stari 30, 26 in 34 let, vsi trije državljani Madžarske. Odvzeli so jim prostost.

Kazensko jih bodo ovadili za kaznivo dejanje drzne tatvine.