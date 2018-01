Lotil se je nenaseljene hiše

MURSKA SOBOTA – S področja kriminalitete so policisti v naselju Kapca obravnavali vlom v starejšo nenaseljeno hišo.

V Murski Soboti je neznanec namerno poškodoval parkirani osebni avtomobil.

Soboški policisti so zabeležili še kaznivo dejanje povzročitev hude telesne poškodbe in povzročitev lahke telesne poškodbe, so o petkovem dogajanju zapisali v poročilu PU Murska Sobota.