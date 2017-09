Lopova je infarkt

METLIKA – Pred devetimi meseci, bilo je sredi novembra, sta zakonca Brinc iz Metlike le za slabo uro, od doma sta se odpravila ob pol šestih zvečer, skočila na obisk k staršem. Hišo sta, čeprav sta šla le čez cesto, kot običajno zaklenila, a ko sta se vrnila, ju je čakalo neprijetno presenečenje.

Nekdo je namreč izkoristil njuno odsotnost in s silo odprl pritlično okno, še prej pa poskušal s silo odpreti vrata na terasi. V hiši se je temeljito lotil iskanja. »Očitno je iskal tam, kjer ljudje običajno hranijo denar, torej na dnu predalov s perilom pa po omarah, vse je prebrskal. Našel je dve denarnici, ena je bila v dnevni sobi, druga na hodniku, v njiju ni bilo veliko denarja, vsega nekaj deset evrov, je pa našel priročno blagajno Kolesarskega kluba Metliška črnina z dobrimi 600 evri, ki je bila skrita pod oblačili v omari spalnice,« je dejal Borut Brinc, predsednik tega belokranjskega kolesarskega društva, ki meni, da je vlomilec zagotovo iskal le denar, takrat so namreč ravno asfaltirali domače dvorišče in nepridiprav je razmišljal, da doma gotovo hranilo denar za plačilo.

A še najhujši je občutek, da se nikoli več ne počutiš povsem varnega, niti v svoji hiši ne.

»Ker še nikoli nismo doživeli kaj takšnega, da torej nekdo vdre v tvojo zasebnost, smo bili pretreseni, je pa ta dogodek za sabo potegnil dodatne stroške, od alarma in drugega varovanja. A še najhujši je občutek, da se nikoli več ne počutiš povsem varnega, niti v svoji hiši ne,« je še dodal Borut, ki je tatvino seveda takoj prijavil policiji. Ti so zavarovali sledi, v njih pa so v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju našli nekaj uporabnih. V mešani sledi so našli tudi biološke sledi Štefana Grma, Roma z Lokev, preiskovalci pa so ocenili, da je Grmu pomagal vsaj še en storilec.

Našel je dve denarnici in blagajno Kolesarskega kluba Metliška črnina.

Policisti so Grmu vzeli prostost 12. julija letos, na sojenje je zaradi ponovitvene nevarnosti počakal v priporu, na sodišču pa je brez vsakršnih pripomb in poskusov izmikanj dejanje priznal, čeprav mu je okrožna državna tožilka Nada Črnugelj v primeru priznanja ponudila 10 mesecev zapora. Gre namreč za specialnega povratnika, že večkrat kaznovanega, tudi v zaporu je že bil, čeprav med njegovimi sodbami prevladujejo pogojne.

Tudi k Brinčevim je vlomil med pogojno kaznijo, zato tožilki ni ostalo drugega kot preklic zadnje pogojne, v kateri sta bili pravzaprav združeni že dve pogojni. Je pa sodnik Boris Kodrič nekoliko presenetil, ko je sledil Grmovemu zagovorniku Igorju Smoleju, ki je predlagal odpravo pripora, čeprav je to odločitev nekoliko lažje razumeti ob zdravstvenih težavah, ki jih ima 46-letni Grm. Ta je bil zdaj, ko je priprt, na operaciji kile, zaradi česar še vedno okreva, dvakrat pa je preživel tudi infarkt, prvič pri 43, drugič pa leto pozneje. A očitno ga posledice infarkta pri vlomu niso ovirale.

Ko bo sodba pravnomočna, bo moral Grm, oče štirih otrok, v zapor za dve leti in štiri mesece. »Odprava pripora je odraz zaupanja, da kaznivih dejanj ne boste več ponavljali, če se motim in boste moje zaupanje zlorabili, bo naslednjič zagotovo še strožja kazen,« mu je požugal sodnik.

Sodišče je oškodovance s premoženjskopravnim zahtevkom napotilo na pravdo, tudi Kolesarski klub Metliška črnina, ki združuje 50 kolesarjev in ki je zadnjih pet let prevzel organizacijo kolesarskega izleta iz Ljubljane v Metliko na Vinsko vigred. A njihova volja do druženja in zdravega načina življenja kljub tatvini ni nič manjša.