Lobanjo pogrešane našel za rojstni dan

BOHINJSKA BISTRICA – Konec avgusta in na začetku septembra sta, kot bi se vdrla v zemljo, izginila planinec Aleš Komac iz Kočevja in nemški turist Ilya Kozlovskiy. Oba na območju in povsem v slogu zloglasnega bohinjskega trikotnika, brez vsakršne sledi, kot bi se vdrla v zemljo. Čeprav so se takoj po izginotju začele iskalne akcije, ne policisti ne gorski reševalci in ne svojci v dveh mesecih niso našli ničesar, kar bi pokazalo, kje sta in kaj se jima je zgodilo. Njuno izginotje povsem spominja na mnogo prejšnjih na tem obširnem in skrivnostnem območju. Po odgovor, kaj in zakaj se to dogaja, predvsem pa, zakaj toliko ljudi nikoli ne najdejo, smo odšli k Borisu Žagarju, ki živi v osrčju Bohinjskega trikotnika in je z njim močno povezan.



Policija potrebuje parapsihologa



Boris Žagar je upokojeni kriminalist. O nepojasnjenih smrtih v Bohinju je napisal že več knjig, ki bi po žanru spadale med kriminalke, vendar je v njih opisano dogajanje resnično. »Za primere, ki sem jih opisal v svojih dveh knjigah, je policijska pamet prekratka. Policija nima delovnega mesta kriminalista parapsihologa. Jaz pa sem nekaj parapsiholoških sposobnosti imel, ne da bi se jih zavedal. Skrivnosti niti nisem toliko iskal, ampak so one poiskale mene,« začne svojo pripoved. Večino dni v letu živi prav v osrčju tega sicer prečudovitega območja, tam, kjer se planina Uskovnica preveša v dolino Voje, v Zatrep imenovanem kraju. Z izginotji povezana skrivnostna naključja se pri njem kar vrstijo in ga vlečejo vase. Že vse od leta 1968, ko je sredi strmega gozda, daleč od civilizacije, na 1100 metrih nadmorske višine nevede kupil »prekleto« hišo, se okoli njega in nad njim očitno spleta prava mreža bohinjskih nadnaravnih silnic, on jim pravi znamenja, kajti po njegovem mnenju naključij pač ni.

