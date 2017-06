Ljubljanske policiste zaposlili vlomilci

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so bili v ponedeljek obveščeni o šestih vlomih, od tega je v štirih primerih ostalo pri poskusu.

Kot so sporočili iz PU Ljubljana, so neznanci vlomili v vrtno lopo v Mostah in iz nje odtujili 30 litrov goriva, v Domžalah pa na ograjeno dvorišče poslovnega objekta. Odtujili so osebno vozilo renault megane, letnik 1998, ki je bilo odjavljeno iz prometa.