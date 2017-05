Ljubljanska policija zasegla 20 vozil. Poglejte, zakaj

LJUBLJANA – Policisti ljubljanske policijske uprave so konec tedna med rednim nadzorom cestnega prometa kršiteljem zasegli 20 vozil. Od tega je bilo pet voznikov mopedov, v ostalih primerih pa so bila zasežena osebna vozila.

Najpogostejša kršitev je bila vožnja brez vozniškega dovoljena oziroma vožnja vozila v času, ko vozniško dovoljenje ni veljavno (ukrep prepovedi), v štirih primerih so vozniki vozili pod vplivom alkohola (0,96, 0,99, 0,62 in 1,02 mg/l), v štirih primerih vozila niso bila registrirana, trije vozniki pa so na vozilih uporabljali ukradene registrske tablice, so sporočili iz PU Ljubljana.