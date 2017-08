LJUBLJANA – Včeraj ob 17.52 je v Kotnikovi ulici krajanka zaradi preboja na električni napeljavi utrpela opekline.

Posredovali so gasilci GB Ljubljana, ki so ob prisotnosti dežurnega električarja pregledali prostore ter pomagali reševalcem.

Ti so poškodovanko so odpeljali v UKC Ljubljana, je poročala uprava za zaščito in reševanje.