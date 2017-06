Ljubljančana v Kopru dobili s ponarejeno tablico

KOPER – V nedeljo ob 0.37 so imeli policisti v Kopru v postopku voznika motornega kolesa, 22-letnega Ljubljančana, ki nima vozniškega dovoljenja. Poleg tega je imel ponarejeno registrsko tablico, in sicer je bila skenirana na plastično ploščo. Vozilo so mu zasegli, sledita pa obdolžilni predlog in kazenska ovadba (po 251. členu KZ-1).

Tam je bil še voznik mopeda iz Litije s predmetom, ki velja za hladno orožje, prirejeno za napad. Predmet so mu zasegli, sledi še hitri postopek (po 81. členu ZORO-1), so sporočili iz PU Koper.