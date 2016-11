Ljubljančan ponudil pomoč, on pa mu je na glavo nastavil revolver

KRŠKO — Zdi se kot dober scenarij za kriminalko. Trojica mladcev, glavna sta Almin Mehić in Mersad Begić, se skupaj s kolegom Osmanagićem pripelje pred banko. Osmanagića pošljejo na banko. Osmanagić: »Šel sem na banko in gledal, kdo dviguje denar. Videl sem, da je neki gospod pravkar opravil dvig. Kolegoma sem sporočil, da zapušča banko.« Mehić in Begić spremljata Ljubljančana do doma. Ko se ta odpravi čez parkirišče, Ljubljančan zagleda moškega. Ker se zdi prijazen, ga povpraša, ali kaj išče. A Mehić ni nič kaj prijazen. Iz žepa potegne revolver, ga nastavi Ljubljančanu na glavo in zahteva denar. Ta mu ga noče dati in kriči »policija«. Mehić se prestraši in izgine, možakar pa pokliče policijo, opiše roparja s strupeno zelenimi hlačami, ki da je levičar, saj je pištolo držal v levi roki. Izkaže se, da pištola ni prava, ropar pa. Policija ga prime, poišče še pomagače in jih pošlje na sodišče.

Pomagači so bili že pravnomočno obsojeni, Mehić in Begić pa sta sodbo na krškem sodišču dočakala zdaj. Poleg omenjenega poskusa ropa so jima sodili še za dva ropa. V enem primeru sta napadla moškega, ki je sestopal z avtobusa, mu vzela denar, dokumente in mobilni telefon ter ga udarila, da je padel po tleh, napadla sta tudi dekle, ki je hodilo po cesti. Mehić ji je zatisnil usta, da ni kričala, Begić pa ji je vzel telefon. Mehića, ki je bil bolj agresiven in predrzen, je sodišče kaznovalo s tremi leti in šestimi meseci zapora. Eno leto in štiri mesece si je prislužil za napad na moškega, eno leto za rop dekleta, eno leto in tri mesece pa za poskus ropa možakarja z denarjem. Nato mu je sodišče izreklo enotno kazen treh let in šest mesecev zapora. Begić je za eno kaznivo dejanje dobil eno leto in štiri mesece zapora, za drugo pa 11 mesecev, na koncu mu je bila izrečena enotna kazen dveh let in dveh mesecev zapora. Odvzeli so jima denar, ki sta si ga protipravno prilastila, poleg tega morata oškodovancem plačati 750 evrov. Plačati morata še stroške postopka.

Toda to je le del kazni, ki sta si jih pri poznih dvajsetih prislužila v Ljubljani živeča državljana Bosne in Hercegovine. Na sojenje so ju pripeljali iz celjskih zaporov, kjer prestajata triletno zaporno kazen. Prislužila sta si jo z brutalnimi ropi, ko sta v Ljubljani leto pred dogodki, zaradi katerih sta bila obsojena zdaj, na ulici v treh urah napadla deset ljudi in jim kradla denar in telefone, ob tem pa lomila nosove, razbijala arkade, skratka, bila sta nasilna in agresivna. V petih oz. šestih letih bosta imela čas za razmislek o svojih nečednih početjih.