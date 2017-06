Ljubljančan bežal pred policijo. Ni se končalo dobro

STRUNJAN – V noči na četrtek so policisti v Strunjanu ustavljali voznika osebnega avtomobila, ki na svetlobne znake ni ustavil, temveč je peljal naprej proti Izoli.

Zapeljali so za njim in ga ustavljali z modrimi lučmi ter s kratkimi zvočnimi signali. Vozilo so nato ustavili v Jagodju.

Ugotovili so, da je vozil 44-letni Ljubljančan, ki je odklonil preizkus alkoholiziranosti in nato še strokovni pregled. Ker se je zatem hotel odpeljati, so uporabili prisilna sredstva za vezanje in vklepanje ter mu odredili pridržanje.

Podali bodo obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Koper.