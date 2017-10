Ljubljančan (30) ostal brez svobode

LJUBLJANA – Policisti PP Ljubljana Vič so v četrtek odvzeli prostost 30-letnemu Ljubljančanu zaradi suma storitve več premoženjskih kaznivih dejanj.

Kot navajajo, so v okviru kriminalistične preiskave ugotovili, da je 30-letnik 26. septembra letos iz stanovanjske hiše na Ižanski cesti v Ljubljani odtujil denarnico z vsebino in nakit.

»Osumljeni je vstopil v odklenjeno hišo, v času storitve pa je bil oškodovanec v bližini hiše. Z odtujeno bančno kartico je v nadaljevanju na bančnem avtomatu opravil tri dvige v višini 110 evrov in več neuspelih transakcij (poskusov dvigov),« so zapisali v poročilu.

Ugotovljeno je bilo tudi, da je 30-letnik 20. septembra letos vlomil v stanovanje na Privozu v Ljubljani, od koder je odtujil bančno kartico, denar in dva prenosna računalnika, tablični računalnik, daljnogled, oblačila, dokumente ... Z odtujeno bančno kartico je opravil dva dviga v višini 500 evrov in več neuspelih transakcij (poskusov dviga).

A pri tem se še ni končalo. Isti dan, to je 20. septembra, je v dopoldanskem času z dvorišča stanovanjske hiše na Krakovski ulici odtujil žensko kolo, ki ga je v nadaljevanju tudi uporabljal.

Policisti so na podlagi odredbe sodišča pri osumljenem opravili hišno preiskavo in zasegli predmete, ki jih je uporabljal med izvrševanjem kaznivih dejanj. Osumljenega 31-letnika so že v preteklosti obravnavali za tovrstna kazniva dejanja, so sporočili iz PU Ljubljana.