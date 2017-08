Ljubljančan (30) na prostem izhodu: še ene kazni ni odsedel, pa je spet grešil

IZOLA – Prvi teden v avgustu je v Izoli na plaži kopalki nekdo ukradel brisačo in mobilni telefon. Policisti so še isti dan na plaži opazili moškega, ki je v rokah držal več mobilnih telefonov. Ko je opazil policiste, je skušal pobegniti, vendar ga je policist prijel. Odvzeli so mu prostost in ugotovili, da gre za 30-letnega Ljubljančana. Zasegli so mu pet mobilnih telefonov, prenosni polnilnik, slušalke in polnilne kable. Ugotovili so, da je oškodoval sedem ljudi (vsi državljani Slovenije).

Ugotovljeno je bilo tudi, da je bil Ljubljančan na prostem izhodu iz zapora na Dobu (zaradi izvrševanja podobnih premoženjskih kaznivih dejanj). Tja je bil tudi vrnjen, so sporočili iz PU Koper.