Ljubimca, ki naj bi do smrti mučila Arino, prihajata pred roko pravice

JESENICE, KRANJ – Domnevna krivca za smrt nemočne, komaj dveletne deklice Arine se v priporu nahajata že od julija lani, vmes je bil materi Sandi Alibabić in njenemu ljubimcu ter očimu preminule deklice Mirzanu Jakupiju podaljšan pripor. Izvedelo se je, da je kranjsko okrožno državno tožilstvo zoper mamo in očima dveletne jeseniške deklice, ki je umrla lani, vložilo obtožnico. Omenjenima za smrt male jeseniške deklice samo po eni točki obtožnice grozi najmanj petnajst let zapora, a je v zbiru še več kaznivih dejanj.

Izvedeli smo, da bo na kranjskem sodišču, predobravnavni narok je napovedan za 9. uro v največji sodni dvorani, primer vodila sodnica Milena Turuk. Na predobravnavnem naroku se bosta obtoženca morala izjasniti o svoji krivdi, priznanje krivde pa je nepreklicno. Ali sta s tožilstvom ob pomoči zagovornikov že sklenila kakšen dogovor o kazni, ki bi jima pripadala in bila izrečena kaj hitro ob priznanju, ni informacij. Zaradi občutljive narave sojenja, predvsem zaradi podrobnosti, ki bi utegnile prizadeti družinske člane preminule deklice, imajo novinarji brez izjeme prepovedano snemanje tako začetka kot same obravnave ter tudi izreka sodbe. Ve pa se, da bodo jutri na sodišču veljali strogi varnostni ukrepi, predvsem zaradi ne tako majhne možnosti maščevanja storilcema. O tem, da bi predvsem na Jakupija utegnil kdo izvesti napad pred vstopom v sodišče ali v sami stavbi, se je zadnje dni na Jesenicah precej konkretno govorilo.

Ekskluzivno smo izvedeli, da bosta Sando Alibabić in Mirzana Jakupija na sodišču zagovarjala dva priznana gorenjska advokata. Odvetnica Darja Roblek je znana kot ena izmed bolj energičnih zagovornic, sicer vrhunska strokovnjakinja za davčne postopke in pred desetimi leti tudi kandidatka za vrhovno sodnico, a je sama kandidaturo umaknila. Odvetnik Damijan Pavlin je prav tako bolj kot ne strokovnjak za finančne pravne zadeve, med drugim pa je znan po tem, da je zastopal avstrijsko Posojilnico Bank Borovlje ob deložaciji družine Benedičič iz njihove hiše leta 2008, češ da naj ne bi poplačali celotnega kredita.

Dogajanje na sodišču bomo spremljali.